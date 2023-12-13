حرب غزة تُشعل الخلاف بين بايدن ونتنياهو.. سمير فرج يكشف التفاصيل

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن هناك بوادر لخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبنيامين نتنياهو، بسبب استمرار الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل غدًا، متوقعًا أن سوليفان سيؤكد لنتنياهو رفض الولايات المتحدة ضرب المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة الاحتلال بهدنة سريعة، فضلًا عن مناقشة سيناريوهات ما بعد الحرب على غزة.

نهاية الحرب في قطاع غزة تعني نهاية نتنياهو سياسيًا

وأكد أن نهاية الحرب في قطاع غزة تعني نهاية نتنياهو سياسيًا ومحاكمته، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار الحرب مقابل رفض صريح من بايدن، لذلك اعترف نتنياهو أمس بجود خلافات مع بايدن بشأن المستقبل في غزة.

وأكد أن بوريل، أمين عام الاتحاد الأوروبي، انتقد رفض نتنياهو حل الدولتين بما يعني أن الجميع يسعى لوقف الحرب في غزة.