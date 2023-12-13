الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تنجح الحكومة فى خفض معدلات التضخم وارتفاع الأسعار؟

التضخم
التضخم

قال الدكتور حامد جميل، نائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد الرقمى والاستثمار وريادة الأعمال، إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وارتفاع الأسعار يعتبر تحديًا كبيرًا لأي دولة، ولكن من الممكن لمصر تحقيق النجاح في هذا المجال من خلال اتباع عدة استراتيجيات وسياسات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن لمصر تحسين الإنتاجية من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية. وتعزيز الإنتاج يمكن أن يقلل من الاعتماد على واردات السلع، ويقلل من الضغط على العرض.

وأكد أنه يمكن لمصر تبني سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتقليل التضخم. يمكن تحقيق ذلك من خلال مراقبة العرض النقدي وضبط سعر الصرف.

وأوضح أنه لا بد من تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل، ما يقلل من الضغط على الأسعار.

وأكد أنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لدعم الشرائح ذات الدخل المحدود من خلال توفير سلع أساسية بأسعار مخفضة وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية.

وأوضح أنه يجب على الحكومة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص، حيث يمكن أن يساهم ذلك في تقليل التضخم وتقليل الفجوة بين الأثرياء والفقراء، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تحسين توزيع الثروة وتقليل الضغط على الأسعار.

وأشار إلى أنه يمكن لمصر تحسين السياسات الضريبية لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. ويمكن أن تشمل هذه السياسات تقديم حوافز للشركات والأفراد لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أنه  يمكن لمصر الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للشباب، ما يزيد من فرص العمل ويعزز القدرات الإنتاجية للقوى العاملة، وبالتالي يساهم في تقليل البطالة وزيادة الدخل.

وأكد أنه باستراتيجيات متكاملة وسياسات حكيمة، يمكن لمصر تحقيق نجاح في خفض معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. ومن خلال تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، يمكن أن تعزز مصر استقرارها الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة مواطنيها.

تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع ​التضخم​ ارتفاع الأسعار الاقتصاد الاستثمار

مواد متعلقة

تقرير: تراجع طفيف في أسعار الذهب عالميًا وسط ترقب لبيانات التضخم

الأكثر قراءة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك