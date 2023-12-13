كيف تنجح الحكومة فى خفض معدلات التضخم وارتفاع الأسعار؟

قال الدكتور حامد جميل، نائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد الرقمى والاستثمار وريادة الأعمال، إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وارتفاع الأسعار يعتبر تحديًا كبيرًا لأي دولة، ولكن من الممكن لمصر تحقيق النجاح في هذا المجال من خلال اتباع عدة استراتيجيات وسياسات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن لمصر تحسين الإنتاجية من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية. وتعزيز الإنتاج يمكن أن يقلل من الاعتماد على واردات السلع، ويقلل من الضغط على العرض.

وأكد أنه يمكن لمصر تبني سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتقليل التضخم. يمكن تحقيق ذلك من خلال مراقبة العرض النقدي وضبط سعر الصرف.

وأوضح أنه لا بد من تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل، ما يقلل من الضغط على الأسعار.

وأكد أنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لدعم الشرائح ذات الدخل المحدود من خلال توفير سلع أساسية بأسعار مخفضة وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية.

وأوضح أنه يجب على الحكومة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص، حيث يمكن أن يساهم ذلك في تقليل التضخم وتقليل الفجوة بين الأثرياء والفقراء، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تحسين توزيع الثروة وتقليل الضغط على الأسعار.

وأشار إلى أنه يمكن لمصر تحسين السياسات الضريبية لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. ويمكن أن تشمل هذه السياسات تقديم حوافز للشركات والأفراد لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أنه يمكن لمصر الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للشباب، ما يزيد من فرص العمل ويعزز القدرات الإنتاجية للقوى العاملة، وبالتالي يساهم في تقليل البطالة وزيادة الدخل.

وأكد أنه باستراتيجيات متكاملة وسياسات حكيمة، يمكن لمصر تحقيق نجاح في خفض معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. ومن خلال تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، يمكن أن تعزز مصر استقرارها الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة مواطنيها.