استطلاع رأى: تراجع شعبية الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الضفة الغربية

أظهر استطلاع للرأي، نشر يوم الأربعاء على وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، ارتفاعًا في تأييد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، ورفضًا كبيرًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي استطلاع رأي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال 90% من المشاركين في الاستطلاع إن عباس يجب أن يستقيل، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وتشير النتائج إلى الصعوبات المقبلة في التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويؤيدها الكثير من الدول العربية والغربية، لتتولى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بقيادة عباس، إدارة قطاع غزة، معتبرة أن في نهاية المطاف السيطرة على غزة، وإدارة المنطقتين من قبل نفس السلطة، يعد مقدمة لإقامة الدولة.

وقف مفاوضات الهدنة

على صعيد آخر، كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، تعطل المناقشات حول اتفاق جديد محتمل لوقف إطلاق النار في غزة، ووصولها إلى طريق مسدود.

وتقول الشبكة الإخبارية- نقلًا عن "مسئول أمريكي مطلع"- إن الوسطاء، الذين ساعدوا في التوصل إلى اتفاق الهدنة الذي استمر لمدة أسبوع، والذي أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة، عادت مساعيهم خلال الأيام الماضية للتوصل إلى اتفاق جديد.

ويقول التقرير: "فيما تضغط دولة قطر من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح النساء المتبقيات اللواتي تحتجزهن حماس، بالإضافة إلى الرجال المسنين والمرضى والمعاقين، لكن حماس "ليست مستجيبة"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.