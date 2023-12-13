ضياء رشوان: إجراءات جديدة لتسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر بدأت المرور منذ الأمس، على معبر كرم أبوسالم، بالإضافة إلى معبر العوجة.

وأضاف خلال بيان نشرته قناة القاهرة الإخبارية: "الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60-80 شاحنة يوميا".

ولفت إلى أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة وصل إلى 3866 طنا منذ بدء الحرب، بينما حجم المساعدات الغذائية التي دخلت إلى قطاع غزة وصل إلى 22799 طنا منذ بدء الحرب وحجم المياه 13936 طنا، وتم إدخال 2678 طنا من الوقود و5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى و48 سيارة إسعاف.

وأردف، أن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر.