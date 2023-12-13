الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: إجراءات جديدة لتسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر بدأت المرور منذ الأمس، على معبر كرم أبوسالم، بالإضافة إلى معبر العوجة.

وأضاف خلال بيان نشرته قناة القاهرة الإخبارية: "الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60-80 شاحنة يوميا".

ولفت إلى أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة وصل إلى 3866 طنا منذ بدء الحرب، بينما حجم المساعدات الغذائية التي دخلت إلى قطاع غزة وصل إلى 22799 طنا منذ بدء الحرب وحجم المياه 13936 طنا، وتم إدخال 2678 طنا من الوقود و5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى و48 سيارة إسعاف.

وأردف، أن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر.

غزة العوجة المساعدات الإنسانية القاهرة الإخبارية قطاع غزة

مواد متعلقة

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُمعن فى خطف وتعذيب الفلسطينيين (فيديو)

خبير علاقات دولية يكشف كواليس مخطط الاحتلال لمحو الهوية الفلسطينية (فيديو)

الاحتلال "يقنص" طفلة داخل أحد مراكز الإيواء بخان يونس

الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابات للاحتلال بقذائف الياسين فى خان يونس

"القاهرة الإخبارية": جماعة الحوثى أخطأت في استهداف ناقلة نفط نرويجية بالبحر الأحمر

وزير العدل الفلسطينى: قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فى غزة ملزم للجميع

"أرسل له سيارة".. "بندارى" يشكر رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية لمساعدته أحد كبار السن

الأكثر قراءة

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك