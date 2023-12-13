الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: عبور 140 شاحنة مساعدات بينها 5 للوقود إلى قطاع غزة

رفح البري
رفح البري

كشف مراسل قناة “إكسترا نيوز” عوض الغنام، مستجدات الأوضاع في معبر رفح البري، مشيرًا إلى مرور 140 شاحنة من الجانب المصري إلى قطاع غزة اليوم.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن هذا الرقم كبير جدًا قفزة بالنسبة لعدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، متابعًا: "ربما تمر 30 أو 40 شاحنة أخرى بعد ساعة على الأقل إلى الأراضي الفلسطينية".

وأشار “الغنام” إلى أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت أن هناك احتياجًا ضروريًا ومُلحًا لدخول ألف شاحنة على مدار اليوم وحملت إسرائيل مسئولية ارتكاز كل هذه الشاحنات في الجانب المصري، لكن سياسة التعسف الإسرائيلية تحول دون دخول شاحنات المساعدات الإنسانية.

وتابع: "هناك حديث عن مجاعة بدأت تتضح ملامحها في شمال غزة تحديدًا وعلى الأطفال خصيصًا حسب بيان الحكومة الفلسطينية".

كما أكد عبور 5 شاحنات من الغاز والبترول لكنها ما زالت أقل من الكمية التي يحتاجها القطاع والمُقدرة بحوالي مليون لتر يوميًا.

غزة قطاع غزة المساعدات الأنسانية لغزة اكسترا نيوز

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