الجهاد الإسلامى: جرائم الاحتلال فى مدن الضفة "محاولة يائسة" لتعويض خسائره

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، عن أن دماء الأهالي بغزة وبسالة ووحدة المقاومة أربكت حسابات الكيان الصهيوني ومن ورائه الإدارة الأمريكية.

وقالت الحركة، في بيان مساء اليوم، إن جرائم الاحتلال في مخيمات الضفة ومدنها محاولة يائسة، للتعويض عن خسائره في ميدان أرض غزة.

وتابعت الجهاد الإسلامي، أن اضطرار العدو إلى رفع عدد قتلاه المعلن عنه يوميًا في المواجهات البطولية التي تسطرها المقاومة في غزة هي دليل على صلابة المقاومة وامتلاكها اليد العليا في المواجهة، وقد حولت أرض غزة إلى جحيم للعدو كما توعدته منذ البداية.

وأشارت الجهاد الإسلامي إلى أن إطالة أمد هذا العدوان ستكبد العدو المزيد من الخسائر في صفوف جنوده، متابعة "إننا على يقين بالنصر القادم الذي بدأنا نرى بشائره تلوح في الأفق وسط تصدع الحلف الصهيو-أمريكي وعجز العدوان عن تحقيق أي من أهدافه".

الجهاد الإسلامي: المقاومة ماضية في مقارعة العدو بكل مكان

أكدت الجهاد الإسلامي في بيانها أن مسيرة المقاومة والجهاد ماضية في مقارعة العدو، وأن المقاومة في غزة وأبطال كتيبة جنين مستمرون في المواجهة المفتوحة ضد الاحتلال، معًا بجانب باقي فصائل المقاومة، داعية الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة في كل مكان.

سرايا القدس "تصطاد" 5 جنود إسرائيليين غرب غزة

سبق وأعلنت سرايا القدس، الأربعاء، عن أنها هاجمت قوة إسرائيلية من 5 جنود في غرب غزة وحققت إصابات مباشرة، وذلك في ظل رشقة صاروخية جديدة تجاه مدينة أسدود ومستوطنات غلاف غزة.

جاء ذلك بعد ساعات من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، حيث تمت الموافقة على القرار بأغلبية 153 عضوًا، مقابل 10 أصوات وامتناع 23.