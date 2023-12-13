استهداف دبابتين إسرائيليتين بالقذائف فى بيت لاهيا

أعلنت كتائب القسام ، الأربعاء، عن استهداف دبابتين إسرائيليتين بالقذائف في بيت لاهيا شمالي غزة.

جاء ذلك عقب إعلان سرايا القدس مهاجمتها قوة إسرائيلية من 5 جنود غرب غزة وحققت إصابات مباشرة.

◘ عقوبات أمريكية على حماس

في السياق، فرضت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على 8 من مسئولي حماس في أحدث إجراء عقابي لها في أعقاب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل، حيث تستهدف الجولة الجديدة من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية المسئولين الرئيسيين في حركة المقاومة الإسلامية.

وفرضت العقوبات الأربعاء بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وهذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر، حيث شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على أن هذه الدفعة الأخيرة من العقوبات "ستستمر في منع حصولهم على التمويل وستزيد من عزلتهم".

وكجزء من هذه الجهود الرامية إلى قمع الأفراد الذين "مولوا حماس"، تم أيضًا إدراج المواطن الجزائري أيمن أحمد الدويك، الذي تقول المملكة المتحدة إنه "ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للمنظمة" بالقائمة.

كما تم استهداف حركة الجهاد الفلسطينية في القائمة من خلال إدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجماعة المقيم في سوريا وزعيم جناحها العسكري، سرايا القدس.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، لم تستجب حماس للمبادرات التي قدمت في الأيام الأخيرة لمحاولة استئناف المفاوضات بشأن الرهائن، حسبما قال مصدر مطلع على الجهود لشبكة CNN، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة ووسطاء آخرون إحياء المحادثات التي من شأنها أن تشهد إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر من غزة.

ونقلت قطر، التي تواصل لعب دور المحاور إلى حماس، أفكارًا جديدة لمحاولة إخراج المزيد من الرهائن من غزة، بما في ذلك صفقة محتملة من شأنها أن تشمل إطلاق سراح، ليس فقط النساء الرهائن المتبقيات بل الرجال أيضًا، وفقًا لمصدر مطلع على الجهود ومسؤول أمريكي كبير.