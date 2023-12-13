الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استهداف دبابتين إسرائيليتين بالقذائف فى بيت لاهيا

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام ، الأربعاء، عن استهداف دبابتين إسرائيليتين بالقذائف في بيت لاهيا شمالي غزة. 

جاء ذلك عقب إعلان سرايا القدس مهاجمتها قوة إسرائيلية من 5 جنود غرب غزة وحققت إصابات مباشرة. 

txt

حماس: كتائب القسام جعلت غزة مقبرة للعدو.. وليس أمام الاحتلال سوى الانسحاب

 

◘ عقوبات أمريكية على حماس

في السياق، فرضت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على 8 من مسئولي حماس في أحدث إجراء عقابي لها في أعقاب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل، حيث تستهدف الجولة الجديدة من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية المسئولين الرئيسيين في حركة المقاومة الإسلامية.

وفرضت العقوبات الأربعاء بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وهذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر، حيث شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على أن هذه الدفعة الأخيرة من العقوبات "ستستمر في منع حصولهم على التمويل وستزيد من عزلتهم".

وكجزء من هذه الجهود الرامية إلى قمع الأفراد الذين "مولوا حماس"، تم أيضًا إدراج المواطن الجزائري أيمن أحمد الدويك، الذي تقول المملكة المتحدة إنه "ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للمنظمة" بالقائمة.

كما تم استهداف حركة الجهاد  الفلسطينية في القائمة من خلال إدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجماعة المقيم في سوريا وزعيم جناحها العسكري، سرايا القدس.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، لم تستجب حماس للمبادرات التي قدمت في الأيام الأخيرة لمحاولة استئناف المفاوضات بشأن الرهائن، حسبما قال مصدر مطلع على الجهود لشبكة CNN، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة ووسطاء آخرون إحياء المحادثات التي من شأنها أن تشهد إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر من غزة. 

ونقلت قطر، التي تواصل لعب دور المحاور إلى حماس، أفكارًا جديدة لمحاولة إخراج المزيد من الرهائن من غزة، بما في ذلك صفقة محتملة من شأنها أن تشمل إطلاق سراح، ليس فقط النساء الرهائن المتبقيات بل الرجال أيضًا، وفقًا لمصدر مطلع على الجهود ومسؤول أمريكي كبير.

غزة كتائب القسام القذائف شمالي المشتعلة

الأكثر قراءة

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك