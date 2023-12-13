الأهلى فى المونديال| الخطيب يؤازر اللاعبين قبل مواجهة اتحاد جدة

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني بجدة في السادسة مساء الأربعاء بتوقيت السعودية «الخامسة بتوقيت القاهرة»، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص "الخطيب" على التواجد مع بعثة الأهلي من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة، الجمعة المقبل، التي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.