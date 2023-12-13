سقوط أمطار متوسطة بالقليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار ما بين متوسطة وشديدة ضربت أنحاء مدن وقرى دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

تزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة، شهدت القليوبية انتشارا لسحب كثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ.

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية، جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية، وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

ودفعت مجالس المدن والمراكز والأحياء بسيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع والطرق ومطالع ومنازل الكبارى؛ للتسهيل على المواطنين وأصحاب السيارات في تحركاتهم.

كما أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبني حي شرق شبرا الخيمة ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق، والعمل علي تحسين جودة الحياة والحفاظ علي المظهر الحضاري.

تفقد المحافظ أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها علي 4 أمتار وأعمال الرصف ببلاط الإنتر لوك للشوارع الأقل من 4 أمتار، ووجه المحافظ بمراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ أنه تم عمل رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الانتر لوك وعمل جزر وسطي وأرصفة وإنشاء، وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين، كما وجه المحافظ أيضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها لنموذج حضاري وجمالي يحتذي به.