22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة فى الدورى

اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٢ لاعبا استعدادا لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد المقاولون العرب في تمام الرابعة عصرا.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي

محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين

خط الدفاع

أيمن أشرف، امير مدحت، اسحاق يعقوبو، محمود الجزار ، عاصم صلاح ، علاء عطا، خالد مصطفى

خط الوسط

أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمد فتحي جريندو، سعيدو سيمبوري، سيرجى اكا ، أدهم حامد.

خط الهجوم

كريم بامبو، محمود قاعود.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا، فوزا مهما على حساب نظيره البنك الأهلي، في ختام منافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

جاء هدف المباراة الوحيد وسيراميكا كليوباترا، عن طريق أحمد ياسر ريان، في الدقيقة الـ55، من عمر المباراة، بعد تمرينة زميله محمد عنتر الرائعة.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده لـ10 نقاط، دفعته للمركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل، أما البنك الأهلي، يظل كما هو عند 3 نقاط، قبعا بهم داخل مثلث الخطر، وتحديدا المركز قبل الأخير.

وكان سيراميكا كليوباترا، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.

أما تشكيل البنك الأهلي كان التالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد الجزار - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني.

خط الوسط: أحمد النادري - محمد فتحي.

أمامهما: أحمد مدبولي - إسحاق يعقوب - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كريم بامبو.