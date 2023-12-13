الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا، إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه في ضوء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى للصفين الأول والثانى الثانوي العام، وفقًا للخطاب جاءت آليات عقد الامتحانات كالتالي:

1- يتم إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى المديرية وفقًا لما يراه مدير  المديرية بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024.

2 - يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الادارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالادارة وفقًا للكتاب الدورى رقم 49 الصادر فى 21 نوفمبر 2022 على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

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 آليات عقد الامتحانات

3- يتم أداء الامتحانات على النحو التالي:

أ- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونيًا 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وشددت الوزارة، على أنه في حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

ب- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

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ج- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكترونى وتتولى  كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على  مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية4
الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الاعوام السابقة.

- بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الأعوام السابقة.

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