برلماني بالتنسيقية: الوطنية للانتخابات بذلت جهودا ضخمة لخروج العرس الرئاسي بهذا الشكل

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا سعداء بالمشهد الانتخابي المحترم الذي كانت عليه الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهودا ضخمة لخروج العرس الرئاسي بهذا الشكل.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، بلجان الوافدين وعملها، والتي مثّلت علامة فارقة في مُجريات الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه اللجان مكنت ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بعدما كان من الصعب عليهم التصويت بسبب بعدهم عن مقارهم الانتخابية.

وكشف أن 1.2 مليون ناخب من ذوي الهمم، استفادوا من التسهيلات الموجودة، حيث تمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية بسهولة، مؤكدا أن تغطية وسائل الإعلام لهذا الحدث، التي تحلت بالحيادية تجاه جميع المرشحين طوال العملية الانتخابية، التي قال إنها شهدت كذلك تعددية حزبية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن وجود 3 مرشحين من أصل 4، هم رؤساء أحزاب بينهم معارضة، أعطى انطباعا على مصداقية العملية الانتخابية.