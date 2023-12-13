الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل للحرب على غزة دور فى زيادة الإقبال للمشاركة فى انتخابات الرئاسة؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إنّ العديد من دول العالم كانت تضع نصب أعينها المشهد الانتخابي، وحجم المشاركة السياسية من جانب الناخبين بصفة أساسية، وحركة التصويت وسلبيات تتعلق على العملية الانتخابية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن وجود الناخب المصري كان فاعلًا رئيسيًا في المشهد الانتخابي، بالإضافة إلى تفاعله مع العملية الانتخابية، لافتة إلى أن هناك محددات رئيسية أسهمت بشكل كبير في زيادة النسب التصويتية قياسًا بالمشهد الانتخابي عام 2018، خاصة أن العديد من السيناريوهات كانت ترجح أن النسب التصويتية في انتخابات 2024 قد تتقارب مع 2018، لكن ما حدث هو خلاف ذلك.

وعن سبب حدوث طفرة في المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية 2024، أوضحت أن شعور المواطن المصري بوجود تهديد للدولة، ما يسلتزم معه ضرورة التكاتف في اختيار قيادة سياسية تتسم بالرشادة في إدارة الملف السياسي، وكذا جميع الملفات النوعية في المرحلة المقبلة، إلى جانب استكمال متطلبات الإصلاح على جميع مساراتها.

وتابعت: "كل تلك الأمور أعادت ذهنية اناخب المصري وتم ترجمته في المشاركة السياسية، علاوة على أن النظام الدولي وقراءته للمشهد الانتخابي، إذ كانت تتحدث عن من يحكم القاهرة الفترة المقبلة، وذلك لكبر حجم الدولة المصرية ودورها في المنطقية".

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