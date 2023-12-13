الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن تفاصيل مقتل اثنين من كبار  قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي و7 جنود آخرين، أمس، على يد مقاتلي حركة حماس في كمين وصفته بـ"المُعقد" في ضاحية الشجاعية بمدينة غزة، وهي المنطقة التي شهدت قتالًا عنيفًا في المناطق الحضرية في الأيام الأخيرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان "غزة: مقتل 9 جنود إسرائيليين في كمين نصبته حماس"، إنه في واحدة من أكثر الحوادث فتكًا بالجنود الإسرائيليين خلال الحرب التي استمرت شهرين في غزة، قُتل اللفتنانت كولونيل تومر جرينبيرج، قائد لواء جولاني والعديد من كبار ضباطه في قتال باستخدام أجهزة متفجرة بدائية الصنع، بينما تم إطلاق النار عليهم من المباني.

وأوضحت الصحيفة أن جرينبيرج قاتل ضد حماس خلال عملية 7 أكتوبر، لافتة إلى أنه من بين القتلى، الذين أعلن عنهم جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم الأربعاء، وعقيد آخر وثلاثة ميجور والعديد من أعضاء قوة الإنقاذ القتالية.

وذكرت أن مذكرة باللغة العبرية نشرتها كتيبة جولاني، وصفت تفاصيل الكمين الذي وقع بالقرب من سوق الشجاعية؛ حيث جاء فيها: أنه "أثناء قيامنا بعمليات تفتيش لتطهير المباني في قلب قصبة الشجاعية التي تعتبر منطقة مزدحمة بالأهداف، وقع انفجار كبير في أحد المباني وأصيب عدد من جنود الكتيبة 13".

وأضافت، أنه حسب روايات المعركة، كان الجنود يقتربون من أحد المباني عندما تعرضوا لأول مرة لإطلاق نار من طابق علوي، فبدأوا معركة بالأسلحة النارية أصيبوا خلالها بقنابل يدوية وعبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح خطيرة وانقطعوا عن بقية الجنود في المبنى.

وتابعت، وعندما ذهب الجنود لمساعدة المجموعة الأولى، وسط مخاوف من احتمال جرهم إلى نفق، أصابهم انفجار ثان، مردفة: "وأصيبت أيضا مجموعة ثالثة كانت تحاول الاقتراب لإجلاء الجرحى بانفجار".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكمين يأتي على الرغم من الادعاءات اليومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يقترب من السيطرة العملياتية على معاقل حماس الرئيسية في شمال غزة.

إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا في غزة

هذا، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان، صباح اليوم، أن عشرة جنود قتلوا في القتال في غزة الثلاثاء بينهم ضابط برتبة كولونيل كان يقود قاعدة أمامية للواء المشاة جولاني.

وجاء البيان، الذي صدر محدثا بيانا سابقا ذكر أن آخر عدد للقتلى في يوم واحد هو ثمانية، من بينهم مقدم كان يقود فوج جولاني، وفق رويترز.

وفي إشارة إلى مقتل هؤلاء الجنود، قال الوزير الإسرائيلي بيني جانتس إن إسرائيل تدفع "ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا".

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