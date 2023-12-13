الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الزملوط" يُثمن الموافقة على إنشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد

محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن خالص شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء الصادر خلال اجتماعه اليوم، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كلية الهندسة بـجامعة الوادي الجديد.

وأشار "الزملوط"، في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدًا لدعم ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وتوطين الكوادر العلمية بكافة التخصصات، وتخفيف العبء عن أبناء المحافظة بتقليل الاغتراب، متمنيًا للجامعة المزيد من الريادة والتميز للارتقاء بالتعليم الجامعي بالمحافظة.

يذكر أن جامعة الوادي الجديد يوجد بها ثماني كليات هم، كلية التربية، كلية الآداب، كلية الزراعة، كلية العلوم، كلية التربية الرياضية، كلية الطب البيطري، كلية الطب البشري

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية هندسة في جامعة الوادي الجديد.


وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة التنموية لمحافظة الوادي الجديد بهدف تكامل البرامج التعليمية بجامعة الوادي الجديد، واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية، بالإضافة إلى تخفيف عبء الاغتراب عن أبناء المحافظة.

وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وهندسة التعدين وهندسة الاتصالات والإلكترونيات وهندسة الحاسبات والنظم والهندسة الكهربية والهندسة الميكانيكية
 

وتعد جامعة الوادي الجديد من الجامعات المصرية الحكومية، ومقرها الواحات بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وفي 3 سبتمبر 2019، قرر رئيس الوزراء، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعة الوادي الجديد، على أن يتم إلغاء فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد، وشهدت تطورا جديدا في 31 يناير من عام 2021، بموافقة وزارة التعليم العالي بإنشاء كلية طب بشري بالجامعة.

محافظ الوادي الجديد لقرار مجلس الوزراء بإنشاء كلية الهندسة جامعة الوادي الجديد دعم ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة توطين الكوادر العلمية تخفيف العبء عن أبناء المحافظة بتقليل الإغتراب

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