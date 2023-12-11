جامعة الوادي الجديد تحتل المركز الحادي عشر محليًا بتصنيف الجامعات الخضراء

حققت جامعة الوادي الجديد ترتيبًا متقدمًا في تصنيف جرين متريك العالمي للجامعات الخضراء لعام (UI Green Metric World University Rankings 2023)، بحلولها في المركز الحادي عشر محليا، كما ان الجامعة احتلت المركز 470 عالميا لمزيد من التفاصيل يمكن متابعة الرابط التالي (https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023)، حيث أظهر التقرير تفوق الجامعة وحصولها على مرتبة متقدمة، وذلك في إنجاز جديد ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة في مشوارها لتحقيق الريادة وتعزيز مكانتها العلمية والأكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.

وأعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، أن تصنيف الجامعة جاء في هذا المركز المتميز بسبب حرص الجامعة على تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واهتمامها بالمعايير المتعلقة بالبيئة الخضراء والاستدامة والفاعلية في استخدام الطاقة البديلة والحد من انبعاث الغاز ومدي تطبيق مبادي الإدارة المتكاملة الصديقة للبيئة، كذلك اهتمام الجامعة بالبحوث العلمية المتعلقة بالبيئة وتعزيز الاستدامة.

وأوضح طنطاوي، ان جامعة الوادي الجديد كانت من أوائل الجامعات التي كانت حريصة علي مراعاة المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة وقامت بعقد البرتوكولات في هذا المجال مع العديد من الجهات.

كما قدم طنطاوي، التهنئة لأسرة الجامعة مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل دافعًا للجامعة للمضي قدمًا نحو التطوير والتحديث لتعزيز سمعة الجامعة وتقدمها العلمي في مختلف المجالات، انطلاقًا من دورها في نشر ثقافة التميز وترسيخ مفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.

كما نظم مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة الوادى الجديد، ملتقى الجودة للعام الجامعى 2024/2023 وذلك بمسرح كلية التربية، برعاية الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجدبد وإشراف الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، لنشر ثقافة تطوير معايير الاعتماد البرامجي وفقا لاحدث اصدار من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور الدكتورة سماح تمساح نائب مدير مركز ضمان الجودة.