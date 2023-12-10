الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ومديرى العموم والعاملون وطلاب الجامعة اليوم، بأصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة منتسبى الجامعة ومشاركة الشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم، مؤكدًا أن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد فى تصريح له، أن منتسبي جامعة الوادي الجديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب قد شاركوا اليوم في الانتخابات الرئاسية والتى انطلقت اليوم.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

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