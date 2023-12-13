الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بالمشاركة الإيجابية للطلاب في انتخابات الرئاسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالمشاركة الإيجابية، والأداء المشرف لأسرة طلاب من أجل مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إلى التواجد المستمر للأسرة في فاعليات الجامعة، وأحداثها المتوالية، ومشاركاتها في " يوم تفوق جامعات مصر" الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتقى خلاله بشباب الجامعات المصرية.

وكذا استقبال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في زياراته للجامعة، مؤكدا أن أسرة طلاب من أجل مصر هي نواة لبناء الفكر الإيجابي بين شباب الجامعات، والعمل الهادف لمستقبل وطننا الغالي مصر.

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفدا من السفارة الليبية

واستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وفدا من السفارة الليبية برئاسة الدكتور إسماعيل الهادي المستشار الثقافي للسفارة الليبية بالقاهرة.

وتناول اللقاء بحث أحوال الطلاب الليبيين الدارسين بكليات الجامعة، والخدمات والرعاية المقدمة لهم، والنظر في العقبات التي قد تواجههم، حضر اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، على اهتمام جامعة قناة السويس بقطاع الدراسات العليا والبحوث، الذي يتطلع إلى أن يكون مركزا للتميز في مجالات الدراسات العليا المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي، ونقل وتسويق التكنولوجيا، ودعم الابتكار ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي.

الاهتمام بالطلاب الوافدين

 كما أوضح رئيس الجامعة، حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم البرامج التعليمية المميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، واستخدام سبل التعليم المتطورة لتزويدهم بالعلم والثقافة، مؤكدا على مهارة الطلاب الليبيين في تلقي العلم، مثمنا عمق العلاقات الوطيدة بين الجانبين المصري والليبي وأنهم خير سفراء للجامعة.

و من جانبه أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام قطاع الدراسات العليا والبحوث بزيادة أعداد الطلاب الوافدين خلال المرحلة القادمة.

الخدمات والرعاية التي تقدمها جامعة قناة السويس للطلاب الوافدين

وأشار إلى الخدمات والرعاية التي تقدمها جامعة قناة السويس للطلاب الوافدين، ومنها دمجهم في العديد من الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد ولأول مرة تكوين فريق مسرح من الطلاب الوافدين، للمشاركة في مسابقة الجامعة.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة  التزام الطلاب الليبيين الدارسين بكليات الجامعة وقدرتهم الاستيعابية، واندماجهم السريع مع باقي زملائهم،  مما يؤكد أنهم نموذج جيد للطالب الوافد.

ومن جانبه عبَّر المستشار الثقافي الليبي عن سعادته بزيارة جامعة قناة السويس، مؤكدًا على تميز المستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، مُقدمًا شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلاب الليبيين الدراسين بها، وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

يذكر أن الوفد الليبي ضم كلا من الدكتور علي الفقيه عضو لجنة وزارة التعليم العالي بالسفارة الليبي، والدكتور فتحي الجغمني عضو لجنة وزارة التعليم العالي بالسفارة الليبي.

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