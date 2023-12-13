الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها: دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية لتغطية احتياجات المجتمع

دعم الوحدات والمزارع
دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية لتغطية احتياجات

شهد الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة رانيا معتز  أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي

وقال الدكتور السيد فوده أنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التى تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر، للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد " فوده " حرص الجامعة علي تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها، وذلك في إطار دورها الخدمي والمجتمعي في توفير السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.

 استخدامات متعددة لمشروع المزارع السمكية

من جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي إلى أن الكلية تضم مشروع المزارع السمكية " المغلقة،  والمفتوحة " التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها بطريقة إنتاجية حيث تم اليوم حصاد أسماك البلطي من 2 حوض من المزارع المفتوحة بإجمالي 1.5 طن للحوض الواحد.

في ساق آخر، حققت جامعة بنها انجازًا رياضيًا وحصدت 16 ميدالية متنوعة شملت 5 ذهبية، 5 فضية، 6 برونزية فى بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة والمقامة بمدينة الإسكندرية فى الفتره من 29 نوفمبر  وحتى 2 ديسمبر  الجارى، كما حصدت الجامعة المركز الثالث فى تنس الطاولة على مستوى الجامعات.
وقدم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات بطولة البارالمبية للجامعات المصرية  لمتحدي الإعاقة، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على  تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.
من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 
أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الاستمرار في الإبداع.

جامعة بنها سمك بلطى ناصر الجيزاوى كلية الزراعة المزارع السمكية

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