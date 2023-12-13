الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحقيق معايير الجودة محليًا وعالميًا

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور محمد محمدي غانم، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجودة مسؤولية الجميع وفقًا للمنظور الشامل للجودة، وعليه يصبح كل فرد في المؤسسة التعليمية مسؤولًا عن المؤسسة وعن تحقيق طموحاتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود، مؤكدًا على أن الجامعة تسعى إلى تقديم تعليم متميز وتخريج متخصصين أكفاء قادرين على المنافسة فى سوق العمل وفق استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الجامعة الشكر للدكتور سعد محمود سعد، على جهوده خلال توليه منصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد فى الفترة السابقة، متمنيًا له التوفيق والسداد. 

من جهته، قال الدكتور محمد غانم، إن الاجتماع استعرض معدل إنجاز التعديلات لزيارات المحاكاة التي تمت بالكليات، بالإضافة إلى أهم المشكلات التي تواجه نظام الجودة وتقديم الدعم لحلها، واستعراض معدل رفع الوثائق على موقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تم عرض خطة الكليات من التقدم  للاعتماد البرامجي فى الفصل الدراسي الثاني.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى معايير الجودة المؤسسة التعليمية التعليم العالي

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