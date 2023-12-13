الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية حول "منح السفارة الأمريكية"

جامعة بنها تنظم ندوة
جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية عن البرامج والمنح المتاحة

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على الانفتاح والتعاون مع الجامعات الدولية والاستفادة من التعاون الدولي مع هذه الجامعات سواء مشروعات بحثية أو منح دراسية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة الأستاذة إنجا ليتفينسكى مساعد الشئون الثقافية بالسفارة الامريكية بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة بنها والجامعات الامريكية فى مجال التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس على هامش الندوة التعريفية التي نظمها مكتب العلاقات الدولية بالجامعة عن البرامج المقدمة والمنح المتاحة من السفارة الأمريكية بالقاهرة بحضور الدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، ورانيا السيد أخصائي اول شئون ثقافية بالسفارة الامريكية بالقاهرة.

واستعرض الجيزاوى خلال اللقاء الإمكانيات التى تتمتع بها جامعة بنها وكلياتها وما يقدمة مكتب العلاقات الدولية بقطاع الدراسات العليا بالجامعة للطلاب لتعريفهم بالمنح والبرامج المقدمة من الجهات الدولية حيث تم أصدر كتيب يوضح العلاقات الدولية للجامعة، ويشرح تفاصيل الدراسة بالجامعة وكلياتها المختلفة باللغة الإنجليزية

 ويأتي ضمن سلسلة من الكتب والتى تهدف إلى إبراز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

كما عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اجتماعا لمناقشة عددا من الموضوعات الإدارية وذلك بحضور الأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية،  والأمناء المساعدين، ومديرى عموم الكليات والإدارات بإدارة الجامعة.
وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة علي أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية  للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة من أجل المشاركة بفعالية وإيجابية في الانتخابات الرئاسية.
من جانبها أكدت شيرين شوقي على مديرى وأمناء الكليات أهمية الانتهاء من كافة الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من  تجهيز القاعات والمدرجات، والاهتمام بالنظافة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق.

كما وجهت أمين عام الجامعة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لمنطوق الحكم.


وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم كلا من الأستاذة عزة الرباط أمين كلية الهندسة ببنها، وعبدالقادر ريان أمين كلية العلاج الطبيعي لبلوغهم السن القانونية للمعاش.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى الجامعات الدولية التعاون الدولي التعليم العالي

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