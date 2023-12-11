طلاب جامعة بنها المغتربين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها في الخروج مع الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية بمشتهر وطوخ ومتابعة حركة انتقالهم بأتوبيسات الجامعة، للمشاركة في المشهد الانتخابي والتصويت بلجانهم، بحضور الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ومشرفى المدن الجامعية.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجامعة وفرت أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية، والتي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلًا من مشقة السفر، حيث خصصت الدولة لجان انتخابية لهم بمحافظة القليوبية.



وأعرب سمير عن فخزه واعتزازه بطلاب جامعة بنها والذين يبرهنوا دائمًا على أنهم قدر المسئولية، حيث حرصوا علي المشاركة والتصويت وبأعداد غفيرة وغير مسبوقة، مؤكدًا أن الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن، مشيرا إلى أن شباب الجامعة لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة، ليقدموا نموذجًا مشرفًا يحتذى به في المواطنة والانتماء.

وأكد حرص الجامعة على توفير التسهيلات لهم، فهم شباب نعول عليهم الكثير في بناء المستقبل الذي يصنعوه الآن بحضورهم القوي أمام اللجان لاختيار رئيس جمهوريتهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث كان اغلب الطلاب الذين حضروا لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهي تجربة جديدة عليهم، مما اضفى عليهم شعور السعادة .

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.