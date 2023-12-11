بورسعيد.. استمرار توافد الناخبين للتصويت فى ثانى أيام الاستحقاق الرئاسى (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، توافدًا كبيرًا من المواطنين للمشاركة في التصويت بمختلف اللجان الفرعية منذ الساعات الأولى لفتح لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتستمر فعاليات اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وخلال ثاني أيام التصويت.. توافدت جميع فئات المواطنين العمرية للمشاركة في التصويت في مشهد حضاري مشرف وأجواء احتفالية، قدم خلالها الشباب الدعم لتسهيل وصول ذوى الهمم وكبار السن، وإرشاد جميع الفئات لمقار اللجان لتسهيل عملية التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد

الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد

الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد