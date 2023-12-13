الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جنين تحولت إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية (فيديو)

ثكنة عسكرية إسرائيلية
ثكنة عسكرية إسرائيلية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله: إننا نشهد غليانًا وتوترًا بعد تصاعد الأحداث في الضفة الغربية، حيث إننا لليوم الثاني على التوالي تشهد مدينة جنين اقتحامًا للقوات الإسرائيلية، وتحولها إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء: إننا نشهد تهديدات من الحين للآخر لأكثر من 14 منزلًا في مخيم جنين، وتم اعتقال أكثر من 100 فلسطيني، ومنهم من تم إطلاق سراحهم في الساعات المتأخرة لليلة الماضية.

القناصة تعتلي أسطح المنازل الفلسطينية

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله إلى أن القناصة تعتلي أسطح المنازل الفلسطينية في مدينة جنين، إضافة إلى إعاقة تحركات المركبات الفلسطينية، والطواقم الطبية، وهناك تعزيزات بين الحين والآخر لمداخل المستشفيات بمدينة جنين.

وتابعت: الحياة في مدينة جنين معدومة وأشبه بثكنة عسكرية مغلقة، لا يستطيع أحد الدخول إليها أو الخروج منها، وأيضًا تم استشهاد 7 فلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الليلة الماضية.

جنين ثكنة عسكرية إسرائيلية مدينة جنين ولاء السلامين مراسلة القاهرة الأخبارية من رام الله ولاء السلامين ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية

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