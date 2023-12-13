الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: استهدفنا 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استهداف 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قالت: "إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بممارساتها الوحشية والدموية في عموم الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا مواصلتها حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري في قطاع غزة، إنما تهدم النظام العالمي ومرتكزاته وتبني نظامًا بديلًا يقوم على شريعة الغاب والعنصرية وثقافة الكراهية للآخر.

وأضافت في بيانٍ صادر عنها, اليوم الأربعاء: "بات واضحًا لمن يريد أن يفهم من الدول والعالم، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية، بما فيها الأمريكية، لتجنب قتل المدنيين وتوفير الحماية لهم والتعامل معهم وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمعن في ارتكاب جريمة العصر الكبرى في قطاع غزة دون رقيب أو خوفٍ من مساءلة أو محاسبة، وتمعن أيضًا في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتغول على مدينة القدس ومقدساتها وتفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين".

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