الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

انتهاكات المستوطنين
انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية

أيدت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين" المسئولين عن هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

فرض عقوبات على المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية لمشرعي الاتحاد الأوروبي، اليوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن "تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين يسبب معاناة هائلة للفلسطينيين ويقوض احتمالات التوصل إلى سلام دائم ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي".

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وتابعت "أنا أؤيد فرض عقوبات على المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية. يجب محاسبتهم. هذا العنف لا علاقة له بالقتال ضد حماس ويجب أن يتوقف".

وتأتي تصريحات فون دير لاين بعد أن قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الإثنين إنه سيطرح اقتراحا لفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية.

وتتطلب هذه الإجراءات دعما إجماعيا من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، لكن هناك انقسامات داخل الكتلة.

تأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الذين يقفون وراء موجة من العنف في الضفة الغربية، في توبيخ نادر لحليفتها الوثيقة إسرائيل.

وفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف موحد بشأن أعمال العنف التي تجتاح الشرق الأوسط منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر والذي أدى إلى حملة عسكرية مدمرة شنتها إسرائيل في غزة.

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ضبط النفس 

وطالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أحد الذين قادوا الدعوات لضبط النفس من جانب إسرائيل، بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال سانشيز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للبرلمان الأوروبي: "يجب أن نقول كفى، كفى لقتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

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