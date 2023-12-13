الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: جيش الاحتلال الإسرائيلى مهزوم رغم كل البشاعات والمجازر بغزة

التهجير القسري
التهجير القسري

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن  جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم كل البشاعات والمآسي والمجازر التي يرتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، فإنه مهزوم دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا.

وأضاف "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن الجهود المصرية المبذولة وضعت الإسرائيلي في مأزق، موضحا أن هذه الجهود المصرية والمجهودات الإعلامية كشف كل الممارسات الإسرائيلية وقضية المقاومة.

وأشار "البرديسي"، إلى أن مصر وضعت إسرائيل أمام العالم وبينت أن هذا السياق لم يبدأ من السابع من أكتوبر بل من قبله، وأن السياق سياق احتلال ومقاومة، حيث إن القاهرة كانت سباقة في عقدها لقمة القاهرة للسلام للتصدي لهذه المشكلة، بالإضافة إلى تصديها على لسان الرئيس السيسي عندما أكد ضرورة تسوية هذه القضية.

التهجير القسرى فى قطاع غزة

وسبق وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بممارساتها الوحشية والدموية في عموم الأراضي الفلسطينية، وخصوصا مواصلتها لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري في قطاع غزة، إنما تهدم النظام العالمي ومرتكزاته وتبني نظامًا بديلًا يقوم على شريعة الغاب والعنصرية وثقافة الكراهية للآخر.

 

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