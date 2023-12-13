الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير جمال بيومى: الانتخابات الرئاسية أظهرت الحشد الوطنى

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الانتخابات الرئاسية أظهرت الحشد الوطني، حيث إن المصريين اجتمعوا حول شىء واحد حتى وإن كانت الاختيارات مختلفة، كما أنه من المهم أن نتسم بالروح الرياضية ونتقبل النتيجة أيًا كانت.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن "المراقبين لهم دوران، أولًا أن يؤكدوا لنا أنه لا توجد أي تجاوزات أو خروقات، والأمر الآخر أن يدرك العالم كله أن الذى يجلس على كرسي الرئاسة في مصر هو نتيجة اختيار سليم وكامل من الشعب المصري، وكلنا خلف المرشح الذى أجمع عليه الشعب ويصبح ممثل مصر".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن نسبة المشاركة عالية جدًا في تاريخ الانتخابات المصرية وفي تاريخ الانتخابات عمومًا، وهو ما يؤكد أن هناك حشدًا، خاصة فى ظل أننا نواجه مشاكل عالمية سواء الحرب فى أوكرانيا، أو المشاكل العالمية الأخرى، أو المشاكل الإقليمية من انقسامات وحروب داخلية فى البلاد من حولنا في سوريا ولبنان وليبيا، ثم الكارثة الكبري التي تحدث فى غزة. 

السفير جمال بيومي

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر، وتبدأ مدة ولاية المرشح الفائز يوم 3 أبريل 2024.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

رئيس حزب المصريين الأحرار: مشاركة متميزة من «سيدات مصر» فى انتخابات الرئاسة 2024

المؤشرات الأولية للجان العامة: منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى

محمد فايز فرحات يتحدث عن الإقبال الكبير على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

محمد فايز فرحات: الإقبال على الانتخابات الرئاسية يعكس حالة الوعي لدى الشعب

مسيرة لطلاب جامعة بنى سويف للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

حماة الوطن يقود مسيرة فى بنى سويف للحث على المشاركة بالانتخابات

رئيس حزب الريادة: كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة دعم لقرارت الدولة

مسيرة "حياة كريمة" في كفر الشيخ تحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

التفاصيل الكاملة لخطة إسرائيل لإغراق أنفاق غزة وحصار حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك