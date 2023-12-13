السفير جمال بيومى: الانتخابات الرئاسية أظهرت الحشد الوطنى

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الانتخابات الرئاسية أظهرت الحشد الوطني، حيث إن المصريين اجتمعوا حول شىء واحد حتى وإن كانت الاختيارات مختلفة، كما أنه من المهم أن نتسم بالروح الرياضية ونتقبل النتيجة أيًا كانت.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن "المراقبين لهم دوران، أولًا أن يؤكدوا لنا أنه لا توجد أي تجاوزات أو خروقات، والأمر الآخر أن يدرك العالم كله أن الذى يجلس على كرسي الرئاسة في مصر هو نتيجة اختيار سليم وكامل من الشعب المصري، وكلنا خلف المرشح الذى أجمع عليه الشعب ويصبح ممثل مصر".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن نسبة المشاركة عالية جدًا في تاريخ الانتخابات المصرية وفي تاريخ الانتخابات عمومًا، وهو ما يؤكد أن هناك حشدًا، خاصة فى ظل أننا نواجه مشاكل عالمية سواء الحرب فى أوكرانيا، أو المشاكل العالمية الأخرى، أو المشاكل الإقليمية من انقسامات وحروب داخلية فى البلاد من حولنا في سوريا ولبنان وليبيا، ثم الكارثة الكبري التي تحدث فى غزة.

السفير جمال بيومي

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر، وتبدأ مدة ولاية المرشح الفائز يوم 3 أبريل 2024.