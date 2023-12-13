الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رحمى: الدولة المصرية تشهد اهتمامًا بملف تطوير العشوائيات فى ظل الجمهورية الجديدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة، لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، وستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، جاء ذلك خلال متابعته للجولات الصباحية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة المحلة.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالينا في مدينة المحلة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 مترًا مربعًا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة. 

وأشار إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبًا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورًا، مجلسًا شعبيًا محليًا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض 

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبدالمنعم رياض الرئيسي، ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونها سوقًا تتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت، لذلك تم رصفها بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

وأكد "رحمي" أن الدولة المصرية تشهد في ظل الجمهورية الجديدة اهتمامًا غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، لتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة ومتحضرة.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية في إنشاء مركز تجميع الألبان.

محافظ الغربية كورنيش المحلة الجديد ترعة بحر شبين حي أول المحلة مجلس شعبي محلى وسوق التقوى بالمحلة

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