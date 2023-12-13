أمطار غزيرة واستمرار التقلبات الجوية على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على شرق ووسط الإسكندرية، فيما شهدت باقي مناطق المدينة أمطار متوسطة، وذلك استمرارا التقلبات الجوية التي تتعرض لها المدينة الساحلية.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار رفع حالة الطوارئ، وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بأن المتوقع للساعات الأولى اليوم الأربعاء، أن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا تزداد شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة على أن تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن حالة الطوارئ بالشركة مستمرة منذ يوم الجمعة 8 ديسمبر، للعمل علي تأمين اللجان الإنتخابية والطرق المؤدية إليها أثناء العملية الإنتخابية حتي إتمام فرز الأصوات بالأمس أثناء الأمطار التي أشارت إليها هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد على تواجد جميع القيادات والعاملين والمتابعة اللحظية والربط الكامل بين غرفة عمليات شركة الصرف الصحي وغرف عمليات المحافظة ومختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة منذ يوم الجمعة الماضي، لتقديم الدعم الكامل ولرصد أي مشاكل للعمل علي حلها فورًا، وعلى الرغم من الأمطار المستمرة حتى الآن لم تشهد العملية الانتخابية أي مشاكل أو معوقات قد آثرت على توجه المواطنين للانتخاب والمشاركة.

استمرار عمل غرفة الطوارئ

وأشار إلي استمرار عمل غرفة الطوارئ لاستقبال شكاوي المواطنين علي رقم 175 الخط الساخن أو عن طريق الواتس أب علي رقم ⁦01201175175⁩ للعمل على حلها، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

أمطارعلى الإسكندرية

أمطارعلى الإسكندرية