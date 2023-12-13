الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيل زبيدة ثروت.. سر إعجاب نجم السامبا بيليه بقطة السينما المصرية

جريدة الدستور

 

تحل اليوم ذكرى وفاة صاحبة أجمل عيون فى الوسط الفني، التى عرفت بأنها صاحبة العيون الجذابة في السينما المصرية، وفى ذكرى رحيلها نسلط الضوء على التفاصيل الكاملة الخاصة بقصة الحب التى جمعت لاعب الساحرة المستديرة ونجم السامبا “بيليه” بالفنانة الجميلة.

 

الفنانة المصرية القديرة، ذكرت فى أحدى البرامج التلفزيونية عام 2005، أنها أول مرة تتقابل مع اللاعب الشهير بيليه كانت فى الكويت خلال حقبة السبعينات، ولكنها لم تكن تعرف اللاعب لانها لا تهتم كثيرا بكرة القدم ولا تميل إلي مشاهدة المباريات أو متابعة آخبار اللاعبين.

 

بيليه يتصل بزبيدة ثروت بعد عودتها لمصر 

وأوضح زبيدة ثروت فى اللقاء التلفزيوني، أنها التقطت عددا من الصور معه لكنها لم تتعرف عليه عندما جمعهما حفل بالكويت معا، وقام بوضع طوق من الورد عليها نظرا لإعجابه الشديد بها، وبالرغم من قيامه بذلك إلا انها لم تفهم الأمر حينها، وبعد عودتها إلى مصر تفاجأت بإتصاله أكثر من مرة، إلا انها لم تهتم كثيرا بالأمر نظرا لأنها مقتنعة أنه مجرد صدفة ولم يحدث إعجاب.

 

وقالت زبيدة ثروت،: لم أتوقع بان اللاعب الشهير وقع فى حبها من النظرة الآولى مما جعلها لا تلقى إهتماما بالأمر، وأكملت حياتها بشكل عادى وبالرغم من انتشار الأخبار حينها لم تكترث ولم تعلق عليها إلا بعد فترة طويلة من تداولها.

 

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