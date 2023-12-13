الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية بداية من الغد

استقرار الأحوال الجوية
استقرار الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد طقس غدًا الخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة عن اليوم بنحو درجة لدرجتين، موضحة أنه سيتحول المنخفض الجوي لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويعمل على استقرار الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن استقرار الأحوال الجوية سيعمل على تلاشي فرص تساقط الأمطار تمامًا خاصة مع زيادة فترات سطوع الشمس، لافتة إلى: أننا سنشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير على أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بشكل عام اليوم على أنحاء الجمهورية، والأجواء تشبه الأجواء الشتوية اللطيفة نهارًا شديد البرودة ليلًا على أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن المدن الجديدة والأماكن القريبة للصحراء تكون شديدة البرودة ليلًا.

وحذرت من تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة أحيانًا، ولكنها لا تصل لحد الضباب.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الارصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

باليوم الثالث.. السيدات يتصدرن المشهد فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

أستاذ علوم سياسية: الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية يدل على وعي المواطن

مسيرة بأشمون فى المنوفية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

رئيس اللجنة العامة ثان طنطا: لا توجد أي معوقات خلال سير العملية الانتخابية

إقبال كبير من السيدات والمشايخ على لجان العريش لانتخاب رئيس الجمهورية

لليوم الثالث.. توافد الناخبين أمام لجان الإسماعيلية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

رئيس لجنة كفر الشيخ: لم نرصد أي شكاوى بالانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

التفاصيل الكاملة لخطة إسرائيل لإغراق أنفاق غزة وحصار حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك