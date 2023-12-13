"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية بداية من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد طقس غدًا الخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة عن اليوم بنحو درجة لدرجتين، موضحة أنه سيتحول المنخفض الجوي لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويعمل على استقرار الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن استقرار الأحوال الجوية سيعمل على تلاشي فرص تساقط الأمطار تمامًا خاصة مع زيادة فترات سطوع الشمس، لافتة إلى: أننا سنشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير على أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بشكل عام اليوم على أنحاء الجمهورية، والأجواء تشبه الأجواء الشتوية اللطيفة نهارًا شديد البرودة ليلًا على أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن المدن الجديدة والأماكن القريبة للصحراء تكون شديدة البرودة ليلًا.

وحذرت من تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة أحيانًا، ولكنها لا تصل لحد الضباب.