استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أنه بالأمس شهدنا سقوط أمطار فى معظم محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وكانت متفاوتة الشدة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “القناة الأولى”، اليوم الأربعاء، إلى أن اليوم هناك استمرار لسقوط الأمطار كمياتها تكون أقل من أمس فى بعض الأماكن، مضيفة أن الأمطار تزيد فى المناطق الموجودة فى شرق مصر، تحديدا فى محافظة شمال سيناء، وتكون متوسطة ومن الممكن أن تغزر أحيانا، وتشكل بعض السيول فى المحافظة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري، وتمتد إلى خفيفة لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض الأماكن من خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى ٢١ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٤ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٤ درجة مئوية.