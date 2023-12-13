الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

أمطار
أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار فرص سقوط الأمطار تصل أحيانا إلى حد السيول على محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، إضافة إلى الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المدن الساحلية وحالة الملاحة البحرية. 

ومن المتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

 

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الأرصاد: طقس لطيف نهارا وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

وحسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فإن البلاد تتأثر بمنخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 14
العاصمة الإدارية 21 13
شبين الكوم 21 14
العريش 21 11
كاترين 15 4
الطور 23 16
طابا 22 14
شرم الشيخ 24 16
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 14
مطروح 20 13
السلوم 19 12
سيوة 18 10
رأس غارب 26 17
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 25 17
الفيوم 21 11
الأقصر 23 14
أسوان 24 14
أبوسمبل 23 12
طنطا 21 13
دمياط 20 14
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 22 12
السويس 21 12
 

الأرصاد سقوط الأمطار السيول درجات الحرارة حالة الطقس

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الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء

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