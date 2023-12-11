الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة ورعدية

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحرب وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

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الأرصاد: طقس لطيف نهارا وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

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محافظ أسيوط لرئيس الوزراء: العملية الانتخابية تتم في أجواء هادئة

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 21 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 13

دمياط 20 14 

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 15

نخل 21 6

كاترين 15 4

الطور 23 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 17

الاسكندرية 21 15

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 20 13

السلوم 19 12

سيوة 18 10

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 25 17

شلاتين 28 19

حلايب 26 18

أبورماد 27 18 

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 21 10

أسيوط 21 9

سوهاج 22 10

قنا 22 11 

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 22 8

أبوسمبل 23 12

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد سقوط أمطار متوسطة ورعدية طقس لطيف نهارا طقس بارد ليلا

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الأرصاد: طقس لطيف نهارا وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

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