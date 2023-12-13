الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب وطرق الوقاية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعدد سبل الإصابة بالتهاب الأعصاب، وتتشابه أعراضه مع أمراض العظام لذا يصعب تشخيصه في بعض الحالات، هو عبارة عن حالة مرضية تستهدف عصبًا محددًا أو مجموعة من الأعصاب، وتختلف الأعراض بحسب نوع العصب ووظيفته، وينقسم التهاب الأعصاب إلى 3 أنواع ما بين التهاب الأعصاب الحسية، والتهاب الأعصاب الحركية، والتهاب الأعصاب المختلطة.

عاجل.. الأمم المتحدة تعلن تفشى التهاب الكبد الوبائى فى مراكز الإيواء بغزة

طرق الوقاية من التهاب الأعصاب

ينصح الخبراء باتباع عدة طرق لتجنب الإصابة بالتهاب الأعصاب، ومنها اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وتناول مكملات فيتامين ب في حالات نقص فيتامين ب، ممارسة التمارين الرياضية، وتجنب التعرض للتوتر والضغوط النفسية قدر المستطاع، وممارسة تمارين الاسترخاء، والإقلاع عن التدخين، والامتناع عن شرب الكحول، ومراقبة سكر الدم بشكل مستمر والمحافظة على مستواه في الحدود الطبيعية.

 

أعراض التهاب الأعصاب

 

هناك عدة أعرض يمكن من خلالها تمييز الإصابة بالتهاب الأعصاب، وتشمل ألم ووخز وتنميل، وفقدان الإحساس في المنطقة المصابة في بعض الأحيان، وضعف العضلات وصعوبة تحريكها، ويمكن تشخيص المرض عن طريق، اختبارات الدم، وتحليل بول، وتخطيط كهربية العضل لتقييم أداء ووظيفة عضلات الجسم، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي، وتصوير الأشعة السينية، وفحص خزعة من العصب.

أسباب الإصابة بالتهاب الاعصاب

إن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأعصاب، مثل داء السكر، ووقصور الغدة الدرقية، والبورفيريا، وكذلك فقر الدم الخبيث، وأنواع من السرطانات، وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد، والذئبة، والساركويد، وقد يكون نقص بعض الفيتامينات سببًا رئيسيًا في الإصابة بالتهاب الأعصاب مثل نقص فيتامين ب 1، وفيتامين ب 2، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، حيث يزيد نقص هذه العناصر من خطر الإصابة بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، كذلك ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

إلتهاب الأعصاب الأعصاب الحركية الأعصاب الحسية الأعصاب المختلطة نظام غذائي صحي فيتامين ب الاقلاع عن التدخين

مواد متعلقة

نصائح غذائية لعلاج آلام التهاب المفاصل في الشتاء

علامات مبكرة تكشف إصابتك بـ إلتهاب المرارة.. واعرف أسبابها

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك