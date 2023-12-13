أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب وطرق الوقاية

تعدد سبل الإصابة بالتهاب الأعصاب، وتتشابه أعراضه مع أمراض العظام لذا يصعب تشخيصه في بعض الحالات، هو عبارة عن حالة مرضية تستهدف عصبًا محددًا أو مجموعة من الأعصاب، وتختلف الأعراض بحسب نوع العصب ووظيفته، وينقسم التهاب الأعصاب إلى 3 أنواع ما بين التهاب الأعصاب الحسية، والتهاب الأعصاب الحركية، والتهاب الأعصاب المختلطة.

طرق الوقاية من التهاب الأعصاب

ينصح الخبراء باتباع عدة طرق لتجنب الإصابة بالتهاب الأعصاب، ومنها اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وتناول مكملات فيتامين ب في حالات نقص فيتامين ب، ممارسة التمارين الرياضية، وتجنب التعرض للتوتر والضغوط النفسية قدر المستطاع، وممارسة تمارين الاسترخاء، والإقلاع عن التدخين، والامتناع عن شرب الكحول، ومراقبة سكر الدم بشكل مستمر والمحافظة على مستواه في الحدود الطبيعية.

أعراض التهاب الأعصاب

هناك عدة أعرض يمكن من خلالها تمييز الإصابة بالتهاب الأعصاب، وتشمل ألم ووخز وتنميل، وفقدان الإحساس في المنطقة المصابة في بعض الأحيان، وضعف العضلات وصعوبة تحريكها، ويمكن تشخيص المرض عن طريق، اختبارات الدم، وتحليل بول، وتخطيط كهربية العضل لتقييم أداء ووظيفة عضلات الجسم، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي، وتصوير الأشعة السينية، وفحص خزعة من العصب.

أسباب الإصابة بالتهاب الاعصاب

إن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأعصاب، مثل داء السكر، ووقصور الغدة الدرقية، والبورفيريا، وكذلك فقر الدم الخبيث، وأنواع من السرطانات، وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد، والذئبة، والساركويد، وقد يكون نقص بعض الفيتامينات سببًا رئيسيًا في الإصابة بالتهاب الأعصاب مثل نقص فيتامين ب 1، وفيتامين ب 2، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، حيث يزيد نقص هذه العناصر من خطر الإصابة بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، كذلك ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.