هذه الأعراض تنذر بالإصابة بمقاومة الأنسولين.. وحلول بسيطة

تعاني الكثيرات من السيدات من مشكلة مقاومة الأنسولين وهن لا تعلمن ذلك، وهي التي تقف حائلا أمام النتيجة المطلوب للكثير من المستخدامات للتخلص من الوزن الزائد، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الأسباب التي تنذرك بالإصابة بمقاومة الأنسولين.

هناك بعض الأشياء التى تسبب مقاومة الأنسولين فى الجسم، وعلى رأسها الإحساس المستمر بالجوع على الرغم من تناول الطعام، فكثير منا يشعر بالجوع على مدار اليوم بالرغم من تناول الوجبات فى مواعيدها، وهذا الأمر من الأعراض الشائعة لمقاومة الأنسولين، ومن ضمن الأعراض أيضا الرغبة الشديدة وراء تناول الحلويات.

كما يوجد عدد من الأعراض الآخرى التي تنذر بوجود مقاومة للأنسولين فى الجسم ومنها، الرغبة المستمرة فى دخول الحمام، فلا يعلم الكثيرون أن زيادة الرغبة فى التبول قد تنذر لوجود مقاومة للأنسولين، إلي جانب ذلك زيادة الوزن بشكل ملحوظ فى منطقة البطن، فالرغم من عدم تناول الأكل بكميات كبيرة، أو تناول السكريات بكميات كبيرة، ففى حال زيادة محيط الخصر بدون أسباب قد ينذر الأمر لوجود مقاومة للانسولين فى الجسم.

تناول الخضروات الداكنة وممارسة الرياضة للتعامل مع مقاومة الأنسولين

ويوجد مجموعة من الأمور التى تساعد على التعامل مع مقاومة الأنسولين، ومنها ممارسة الراياضة بشكل مستمر، إلى جانب تناول الطعام الصحي وزيادة نسبة البروتين في الأكل بدلا من الدهون غير الصحية، وتناول الخضروات بشكل كبير خاصة ذات الأوراق الداكنة.