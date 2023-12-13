كاتب صحفى: الانتخابات الرئاسية انتصار للدولة المصرية والرابح الحقيقى هو الوطن

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن ماشهدناه بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، انتصار للدولة المصرية، قبل أن يكون استحقاقا انتخابيا، وامتدادا لدولة 30 يونيو، وإعلاء لقيمة الوطن قبل أي اعتبار.

وأضاف "رائف"، خلال مداخلته على شاشة إكسترا نيوز، أن الانتخابات الرئاسية جاءت في توقيت مناسب، وكأن الأقدار أهدتنا هذه الانتخابات للإعلان عن أنفسنا للعالم، مؤكدا أن الشعب المصري لديه إرادة قوية داعمة لبناء قرار سياسي في توقيت بالغ الأهمية، وما شهدناه الأيام السابقة هو معدن المصريين الذي يظهر دائما وقت الشدائد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتابع: "أعتقد أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو الأهم خلال العقد الماضي وخاصة لأنه يشهد إقبالا غير مسبوق في الحضور ونسب المشاركة".

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون نسب المشاركة بهذه الانتخابات أعلى من انتخابات 2018، إذ حقق المصريون أرقاما قياسية جديدة في الاستحقاقات الانتخابية، لافتا إلى أن الأحزاب حظت بفرصة تعتبر نقطة انطلاقة جديدة، والرابح الحقيقي هو الوطن، منوها إلى أن الحملات الانتخابية الأربع كانت تركز على حث المواطنين على المشاركة لتعزيز العملية الانتخابية بأكبر قدر ممكن من الجهود.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.