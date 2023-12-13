نتائج اللجنة العامة بمركز كفر الزيات: عبدالسند يمامة حصل على 8398 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 8398 صوتا.