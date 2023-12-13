اللجنة العامة بمركز بسيون بالغربية: عبد السند يمامة حصل على 4750 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمركز بسيون في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حصل على 4750 صوتا.