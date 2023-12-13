اللجنة العامة بمحافظة الغربية دائرة طنطا: السيسى حصل على 265 ألفا و723 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الغربية، نتائج محاضر فرز لجنة دائرة مركز طنطا بالمحافظة، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 265 ألفا و723 صوتا.