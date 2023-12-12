ضياء رشوان: انتخابات الرئاسة 2024 خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسى

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الانتخابات الرئاسية 2024 هي الخامسة في تاريخ مصر الحديث، فقد عدل المشرع الدستور عام 2005، ليُصبح اختيار الرئيس بالانتخاب وليس بالاستفتاء.

وأكد ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وشارك فيه آلاف المواطنين، ساهم بشكل كبير في حجم الإقبال على الاستحقاق الرئاسي.

وأضاف أن مشاركة الأحزاب متعددة الاتجاهات في الانتخابات الرئاسية دليل على الديمقراطية، معبرًا: "انتخابات 2024 خطوة جديدة من خطوات الإصلاح السياسي".

وتابع: "أتمنى رؤية الرقي الذي حدث في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة".

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.