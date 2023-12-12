دفاع النواب: شكر وتقدير للداخلية على دورها فى خروج الانتخابات بما يليق بالجمهورية الجديدة

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلي وزارة الداخلية وإلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على نجاح الخطة الأمنية والتنظيمية التي اعتمدها في خروج الانتخابات الرئاسية 2024 بمظهر حضاري يليق بمصر في الجمهورية الجديدة.

وأضاف وكيل دفاع النواب عقب إغلاق باب الاقتراع في اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات، أن وزارة الداخلية قدمت نموذجا مشرفا لشرطة حضارية على أعلى مستوى من مستويات التدريب والتنسيق في خروج الاقتراع والتصويت بهذه الصور المشرفة التي رأيناها في خطة الخدمات الأمنية لتنفيذ خطة وزير الداخلية في التأمين بكل دقة وإتقان، بجانب الجهود التي بذلت في استنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وتنفيذ تعليمات السيد الوزير بالتشديد علي الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

العرس الديمقراطي هو وسام علي صدر كل المصريين

بين إبراهيم المصري بأن العرس الديمقراطي هو وسام علي صدر كل المصريين المشاركين في المشهد الوطني في الانتخابات، بدءا من المواطنين والقضاة والإداريين وجميع عناصر العملية الانتخابية، وعلى رأسها جهاز الأمن، "الشرطة المصرية" الذي نظمت العملية الانتخابية ولم تسجل أي حالة خرق واحدة، لتبرهن بحق بأن الوطن بأمان بفضل وجود شرطة وطنية قادرة علي حماية الوطن وقادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن.

وتابع وكيل دفاع النواب، أنه على كل مصري ومصرية أن يفخروا بأن لديهم شرطة مصرية على أعلى مستوى من التدريب والتنظيم، وشكر وكيل دفاع النواب كافة قطاعات وإدارات وزارة الداخلية والضباط والأفراد والجنود على ما قاموا به من جهود في حب الوطن.

انتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية والبالغ تعدادها 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية، وأعقب ذلك بدء فرز أصوات الناخبين، والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم على مدى 3 أيام.

واستمر العمل داخل عدد آخر من تلك اللجان، والتي شهدت تواجدًا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب (المقر الانتخابي) قبل التاسعة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين، ليستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعًا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.