المستشار مسعد أبو سعدة: الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية عبرت عن وحدة وتماسك الشعب المصري

أسدل الستار اليوم في تمام الساعة التاسعة على الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تصويت كافة الناخبين داخل المقار الإنتخابية على مدار ثلاثة ايام بمحافظة الأسكندرية والبالغ عددها 18 لجنة عامة 533 لجنة فرعية موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية بالمحافظة.

وغلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة والبالغ عددها 855 لجنة فرعية و18 لجنة عامة وبمحافظة مطروح والبالغ عددها 200 لجنه فرعية و8 لجان عامة والبدء في عملية الفرز بجميع اللجان العامة

وأكد المستشار أبو سعدة، رئيس اللجنة الإنتخابية بالاسكندرية أن اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية شهد إقبالا كبيرا وواسعا من قبل الناخبين، ويعتبر "ملحمة وطنية تعبر عن وحدة وتماسك الشعب المصري".

وقال المستشار أبو سعدة مساء اليوم الثلاثاء إن الإقبال في اليوم الثالث والأخير شهد تنوعا في الفئات المشاركة وبكثافة، وكان للمرأة المصرية والشباب وذوي الهمم، الدور البارز والمميز في المشاركة على مدي اليوم الانتخابي.

وأضاف أنه ليس بغريب على أبناء الشعب المصري تلبية نداء الواجب الوطني؛ ليشارك في ملحمة وطنية أمام العالم كله وتأكد وحدة الصف المصري بجميع فئاته، وقيامه بواجبه الوطني والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري.

هذا وقد شهدت الساعات الأخيرة للتصويت في الإسكندرية لليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية، كثافات كبيرة أمام اللجان بمختلف الدوائر مما يؤكد على حب الوطن وتأدية الواجب الوطني تجاه بلدهم، فيما يشبه "عيدا وطنيا؛ يعبر عن تلاحم المجتمع المصري أمام جميع التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

يذكر أنه أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل على مدار ثلاثة أيام وتسابق فيها كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وقد بدأ الفرز في اللجان العامة فور الانتهاء من مواعيد التصويت المقررة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الثامن عشر من شهر الحالي.