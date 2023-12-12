الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المستشار مسعد أبو سعدة: الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية عبرت عن وحدة وتماسك الشعب المصري

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

أسدل الستار اليوم  في تمام الساعة التاسعة على الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تصويت كافة الناخبين داخل المقار الإنتخابية على مدار ثلاثة ايام  بمحافظة الأسكندرية والبالغ عددها 18 لجنة عامة 533 لجنة فرعية موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية بالمحافظة.

وغلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة والبالغ عددها 855 لجنة فرعية و18 لجنة عامة وبمحافظة مطروح والبالغ عددها 200 لجنه فرعية و8 لجان عامة والبدء في عملية الفرز بجميع اللجان العامة

وأكد المستشار أبو سعدة، رئيس اللجنة الإنتخابية بالاسكندرية أن اليوم الثالث والأخير  للانتخابات الرئاسية شهد إقبالا كبيرا وواسعا من قبل الناخبين، ويعتبر "ملحمة وطنية تعبر عن وحدة وتماسك الشعب المصري".

وقال المستشار أبو سعدة مساء اليوم الثلاثاء إن الإقبال في اليوم الثالث والأخير  شهد تنوعا في الفئات المشاركة وبكثافة، وكان للمرأة المصرية والشباب وذوي الهمم، الدور البارز والمميز في المشاركة على مدي اليوم الانتخابي.

وأضاف أنه ليس بغريب على أبناء الشعب المصري تلبية نداء الواجب الوطني؛ ليشارك في ملحمة وطنية أمام العالم كله وتأكد وحدة الصف المصري بجميع فئاته، وقيامه بواجبه الوطني والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري.

هذا وقد شهدت الساعات الأخيرة للتصويت في الإسكندرية لليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية، كثافات كبيرة أمام اللجان بمختلف الدوائر مما يؤكد  على حب الوطن وتأدية الواجب الوطني تجاه بلدهم، فيما يشبه "عيدا وطنيا؛ يعبر عن تلاحم المجتمع المصري أمام جميع التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

يذكر أنه أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل  على مدار ثلاثة أيام وتسابق فيها كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وقد بدأ الفرز في اللجان العامة فور الانتهاء من مواعيد التصويت المقررة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات 
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الثامن عشر من شهر الحالي.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين