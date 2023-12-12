"أرسل له سيارة".. "بندارى" يشكر رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية لمساعدته أحد كبار السن

وجه المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للمستشار تامر الخطيب، رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية، للاستجابة الفورية لأحد كبار السن الذي كان يشكو من عدم قدرته على الوصول إلى اللجنة، وقام المستشار تامر الخطيب بإرسال أحد الموظفين وسيارة نقلته لمقر لجنته، ومكنته من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

من ناحيته، وجه المستشار تامر الخطيب، رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية، الشكر لجموع الشعب المصري، الذي أثبت حرصه ودعمه لمصلحة وطنه بالكامل.

وقال، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات: "أشكر أبناء الشعب المصري الذين تواجدوا بشكل مكثف وحرص شديد، والهيئة الوطنية التي وفرت كافة الدعم اللوجيستي".