الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد طرح فيلم "أبونسب" فى مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية

فيلم أبو نسب
فيلم أبو نسب

تطرح شركة سينرجي فيلمز الأيام المقبلة الفيلم السينمائي "أبونسب" والذي يخوض بطولته النجم محمد إمام ليشارك ضمن موسم أفلام رأس السنة 2024.

خريطة مواعيد طرح فيلم أبونسب في مصر والدول العربية والأجنبية

ومن المقرر أن يطرح فيلم "أبونسب" في جميع دور العرض المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية في يوم 21 ديسمبر الجاري، وينشر الدستور في السطور التالية خريطة طرح الفيلم بالدول الأجنبية والعربية.

 

  • يطرح فيلم "أبونسب" في يوم 28 ديسمبر الجاري في عدد من الدول العربية وهم كل من: "المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، وتونس، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وليبيا".
  • وفي يوم 28 ديسمبر الجاري تستقبل السينمات فيلم "أبونسب" في كل من دولة: بلجيكا، ولوكسمبورغ، والنمسا.
  • فيما يطرح فيلم "أبونسب" في يوم 29 ديسمبر الجاري في عدد من الدول الأجنبية وهي كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، والنرويج، وهولندا، وأيرلندا.
  • وفي يوم 4 يناير المقبل يطرح الفيلم في كل من دولة ألمانيا، والسويد، وسويسرا، والدنمارك، واليونان.
  • ويعرض الفيلم يوم 11 يناير المقبل في كل من دولة: أستراليا ونيوزيلندا، فنلندا، ويوم 12 يناير المقبل في دولة تركيا.

قصة وأحداث فيلم "أبونسب"

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

أبطال وصناع فيلم "أبونسب"

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

التعاون الثالث لمحمد إمام وياسمين صبري

ويجمع  فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معًا فيلمى "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر. 

ابو نسب سينرجي فيلمز فيلم ابو نسب محمد إمام ياسمين صبرى طرح فيلم أبو نسب

مواد متعلقة

"كزبرة وميدو" يتصدران بوستر فيلم "الحريفة.. والطرح بالسينمات 4 يناير

فى الساعات الأخيرة.. نضال الشافعى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وليد توفيق يشارك عاصي الحلاني حفل رأس السنة في أبو ظبي

"سينرجى فيلمز" تطرح البوستر الدعائى لفيلم "مقسوم"

ممدوح الشناوى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

حمادة هلال بملابس الإحرام أثناء تأدية مناسك العمرة

إسعاد يونس تروج لفيلمها السينمائي الجديد "عصابة عظيمة"

تفاصيل تحقيق نقابة الموسيقيين مع رضا البحراوى ومحمود الليثى (صور)

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عاجل.. انتهاء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية واستمرار التصويت لمن حضروا قبل التاسعة

عن قناعة.. الفنان خالد سرحان يعلن اسم مرشحه في انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين