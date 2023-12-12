مواعيد طرح فيلم "أبونسب" فى مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية

تطرح شركة سينرجي فيلمز الأيام المقبلة الفيلم السينمائي "أبونسب" والذي يخوض بطولته النجم محمد إمام ليشارك ضمن موسم أفلام رأس السنة 2024.

خريطة مواعيد طرح فيلم أبونسب في مصر والدول العربية والأجنبية

ومن المقرر أن يطرح فيلم "أبونسب" في جميع دور العرض المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية في يوم 21 ديسمبر الجاري، وينشر الدستور في السطور التالية خريطة طرح الفيلم بالدول الأجنبية والعربية.

يطرح فيلم "أبونسب" في يوم 28 ديسمبر الجاري في عدد من الدول العربية وهم كل من: "المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، وتونس، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وليبيا".

وفي يوم 28 ديسمبر الجاري تستقبل السينمات فيلم "أبونسب" في كل من دولة: بلجيكا، ولوكسمبورغ، والنمسا.

فيما يطرح فيلم "أبونسب" في يوم 29 ديسمبر الجاري في عدد من الدول الأجنبية وهي كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، والنرويج، وهولندا، وأيرلندا.

وفي يوم 4 يناير المقبل يطرح الفيلم في كل من دولة ألمانيا، والسويد، وسويسرا، والدنمارك، واليونان.

ويعرض الفيلم يوم 11 يناير المقبل في كل من دولة: أستراليا ونيوزيلندا، فنلندا، ويوم 12 يناير المقبل في دولة تركيا.

قصة وأحداث فيلم "أبونسب"

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

أبطال وصناع فيلم "أبونسب"

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

التعاون الثالث لمحمد إمام وياسمين صبري

ويجمع فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معًا فيلمى "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.