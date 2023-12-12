الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ائتلاف نزاهة: الحملات الرئاسية كافة حظيت بمساواة في الظهور الإعلامي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي، إنه تم زيارة الحملات الرئاسية لكافة مرشحى الانتخابات الرئاسية، ولم تتحدث أي حملة بشكل سلبي عن الحملات الأخرى، وهذا مظهر ديمقراطي تم رصده بقوة.

الانتخابات الرئاسية 

وأكد أيمن عقيل، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الحملات الرئاسية كافة حظيت بمساواة في الظهور الإعلامي على القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام.

وأضاف في حديثه، أنه بالرغم من قسوة الأحداث في فلسطين إلا أن الدولة المصرية استطاعت إقامة الانتخابات الرئاسية رغم الأحداث الكثير الغير مستقرة على حدودها، وبالتالي المصريين في شمال سيناء أدلوا بأصواتهم في مناخ يشوبه الاستقرار والهدوء والتنظيم.

وتابع: "2019 وبدأ شعور الثقة يتسلل بداخلي بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم جاء بعد ذلك الحوار الوطني الذي لعب دورًا كبيرًا في إظهار التكاتف الكبير بين مؤسسات الدولة كافة من أجل تنفيذ كل ما يفيد  الوطن والمواطن".

الوطنية للانتخابات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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