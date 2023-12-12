"الوطنية للانتخابات": طباعة أوراق الاقتراع وفق نسب المشاركة السابقة فى الانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات طبعت أوراق الاقتراع بنسب المشاركة السابقة في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

وأكد المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي لمتابعة سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن طباعة أوراق الاقتراع تصل نسبتها إلى 70% من نسبة المقيدين في قوائم اللجان الانتخابية.

وأضاف في حديثه، أنه مع وجود الكثافات المرتفعة في بعض المحافظات تم تغيير الاستراتيجية الخاصة بالتوزيع، ولهذا تم سحب عدد من أوراق الاقتراع من بعض المناطق لإرسالها لمناطق أخرى أكثر كثافة.

الوطنية للانتخابات

تختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.