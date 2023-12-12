الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل قمة الأبطال.. عودة فاران لصفوف اليونايتد وكين في هجوم بايرن

اليونايتد
اليونايتد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال.

 

 

تشكيل قمة الأبطال.. عودة فاران لصفوف اليونايتد وكين في هجوم بايرن

 

وعاد رفائيل فاران لتشكيل اليونايتد، بينما يقود الهجوم راسموس هويلاند ويجاوره جاراناتشو وأنتوني.

 

وجاء تشكيل يونايتد كالآتي:

 

حراسة المرمى: أونانا

 

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، فاران، شاو

 

خط الوسط: ماكتومناي، أمرابط، فيرنانديز

 

خط الهجوم: أنتوني، هويلاند، جاراناتشو 

 

 

بينما جاء تشكيل بايرن كالآتي:

 

حراسة المرمى: نوير

 

خط الدفاع: مزراوي، كيم، أوباميكانو، ديفيز

 

خط الوسط: موسيالا، كيميتش، جروتسيكا

 

خط الهجوم: ساني، كين، كومان

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال 

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أولد ترافورد".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال 

ستُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

 

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، في محاولة لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وستكون مهمة مانشستر يونايتد صعبة، في ظل وجود فرصة للتأهل أمام كوبنهاجن وجالطة سراي أيضًا للتأهل للدور التالي من المسابقة، نظرًا لتواجدهما في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط على التوالي.

بينما يخوض فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة أنها بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة.

 

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