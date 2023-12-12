الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ فى مواجهة
بايرن ميونخ فى مواجهة مانشستر يونايتد

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أليانز آرينا"، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 4-3.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

من المرجح أن يكون تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

خط وسط الملعب: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - إيريك موتينج (أو توماس مولر).

في خط الهجوم: كينجسيلي كومان - هاري كين - ليروي ساني.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 

ويتولى المُعلق الرياضي "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

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ترتيب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق بايرن ميونخ حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

بينما يتواجد كوبنهاجن وجالطة سراي في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط على التوالي.

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